(Di venerdì 18 novembre 2022) Niente scaramanzia per l'ex centrocampista delJosé Luis, che in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss si è sbilanciato sulla stagione degli azzurri : "è l'...

Corriere dello Sport

Niente scaramanzia per l'ex centrocampista del Napoli José Luis, che in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss si è sbilanciato sulla stagione degli azzurri : " Questo è l'anno giusto ", ha detto l'ex giocatore portoghese, che militò nel ... Vidigal conquistato dal Napoli: "Questo è l'anno giusto" Niente scaramanzia per l'ex centrocampista del Napoli José Luis Vidigal, che in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss si è sbilanciato sulla stagione degli azzurri: " Questo è l'ann ...