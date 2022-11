Sport in tv oggi | venerdì 18 novembre | programma ed orari di tutti gli eventi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Loin tv18: il, glie la copertura televisiva diglipianificati per la giornata odierna. Non si ferma il basket, con lo spettacolo dell’NBA e dell’Eurolega (spicca Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano), ma neppure il tennis, con le Atp Finals 2022 di Torino. Via alle danze inoltre del weekend di Formula 1, che fa tappa ad Abu Dhabi per l’ultima gara della stagione. Proseguono poi le amichevoli in vista dei Mondiali di calcio in Qatar, ma iniziano anche gli Europei femminili di curling con l’Italia impegnata. Di seguito ilcompleto con glie la copertura televisiva nel dettaglio.Face.

Complessivamente, nei primi 6 mesi del 2022 sono stati staccati 71 milioni di biglietti, per attività di spettacolo e, a fronte dei 122,7 milioni del 2019 ( - 42%); la spesa al botteghino ...Grifo, 2 gol all'Albania e già 4 gol in sole 7 partite, è uno di noi, azzurro almeno verso il prossimo Europeo, del Mondiale 2026 chi lo sa. Mancini somma 54 esordienti in 56 partite da ct, 3 ...Il primo acquisto della Roma nel 2023 sarà Ola Solbakken. La speranza di Mourinho è che non sia l’unico. Perché al tecnico non basta l’attaccante del Bodo, peraltro non scelto da lui. Aspettando il ...Il coach non pone limiti ai suoi ragazzi: "I valori non sono ancora definiti, ma lavoro con un gruppo che non si tira mai indietro" ...