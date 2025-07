Nvidia torna in Cina | via libera alla vendita del chip H20 per l' Ia

Dopo aver ricevuto la conferma dal governo statunitense della concessione delle licenze di esportazione, il produttore di chip Nvidia ha annunciato la ripresa della vendita in Cina del suo chip di intelligenza artificiale (Ia) H20. Nvidia torna a vendere in Cina il chip H20  Anche i. 🔗 Leggi su Today.it

I chip Arm N1 di NVIDIA e MediaTek per PC potrebbero debuttare a fine maggio - Se ne parla concretamente da almeno cinque mesi e forse il Computex di Taipei potrebbe essere la vetrina per l’annuncio ufficiale.

Nvidia avverte il Congresso: Huawei potrebbe competere ad alto livello con i chip per l'IA - Secondo l'amministratore delegato, le restrizioni sui chip favoriscono Huawei nel settore dell'IA e ciò crea dei rischi per la leadership tecnologica statunitense.

Il Dell Pro Max Plus è la workstation per l’IA che rinuncia ad NVIDIA per mettere un chip dedicato - Al posto di utilizzare una GPU NVIDIA, che avrebbe limiti per quanto riguarda la VRAM gestibile, Dell ha pensato di mettere dentro la sua nuova workstation un processore Qualcomm dedicato all’inference dei modelli.

