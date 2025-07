Nel silenzio profondo dell’Italia meridionale, dove le montagne si ergono maestose verso il cielo e antichi vulcani scolpiscono il paesaggio, si estende una regione vitivinicola che custodisce segreti millenari: la Basilicata. Questa terra antica, conosciuta anche come Lucania, racconta attraverso i suoi vini una storia che affonda le radici nell’epoca della Magna Grecia, quando i primi coloni ellenici impiantarono qui vigne destinate a produrre nettari degni degli dei. La viticoltura lucana si distingue per la sua capacità di trasformare un territorio apparentemente inospitale in un paradiso enologico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Guida ai vini della Basilicata