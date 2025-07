India morto a 114 anni maratoneta più anziano del mondo | Fauja Singh travolto da auto pirata

(Adnkronos) – E' morto all'età di 114 anni, travolto da un'auto pirata nel suo villaggio natale nel Punjab in India, quello che era considerato il maratoneta più anziano del mondo, Fauja Singh. Lo rende noto la polizia. Singh, doppia nazionalità indiana e britannica, era diventato un'icona mondiale. Ha stabilito record correndo maratone in diverse categorie .

