Le Parole del Potere | presentazione del libro di Mattia Della Rossa

Un libro che non è solo un racconto. È una dichiarazione. È un riscatto. È la prova concreta che da un limite può nascere una forza capace di cambiare la vita. "Le Parole del Potere", il nuovo libro di Mattia Della Rossa, fondatore della scuola di formazione Gauss Jordan, è finalmente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“La morte non è fine di tutto ma nuovo inizio”: le parole del Papa nella prefazione al libro di Angelo Scola - Le riflessioni di Papa Francesco sulla morte nella prefazione al libro del Cardinale Angelo Scola, in libreria da giovedì: "La morte non è la fine di tutto, ma l'inizio di qualcosa.

Apre 37esimo Salone del libro di Torino: parole leggere e preziose - Torino, 15 mag. (askanews) – Si è aperta a Torino la 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro, ospitata come da tradizione al Lingotto Fiere da giovedì 15 a lunedì 19 maggio, sempre sotto la direzione di Annalena Benini.

“Il riarmo? Un errore mastodontico, i soldi vadano alla transizione green. Il M5s? Non lo avete capito”: le parole di Mélenchon al Salone del Libro - “ Il movimento di Beppe Grillo non lo avete capito”. Al Salone del Libro di Torino è arrivato Jean-Luc Mélenchon, il leader di France Insoumise in modalità tribuno della folla.

Nuova infornata di copie alla Libreria Mondadori di #Roma de “LO SCANDALO ISRAELE”! Grazie a tutti i lettori, ricevo moltissimi commenti e presto faremo la ristampa. Vi dico solo che l’ultimo capitolo del libro è dedicato al personaggio del momento: il Cri Vai su Facebook

“La parola presente”: attesa la 12^ edizione del festival di Alghero; Andrea Goldstein; Isole, è il primo racconto scritto dal compositore Nicolás Jaar.

Le storie di Mattia e Malik: in un libro il diritto di tutti a sogni e ... - E parole, idee, storie di sfide e speranze sono al centro del nuovo romanzo in due puntate «La vita in tasca» di Simona Sparaco, sceneggiatrice e scrittrice, finalista al Premio Strega. Come scrive corriere.it