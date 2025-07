Jannik Sinner fuga d’amore segreta con Laila Hasanovic dopo Wimbledon

Jannik Sinner è il Numero Uno al mondo nel tennis: è il primo tennista italiano ad aver vinto il Torneo di Wimbledon. Non si contano ormai più i record, le sfide, le vincite: per lui, il sogno si è avverato domenica 13 luglio, dopo aver battuto Carlos Alcaraz, ma ora è tempo di (meritatissimo) riposo. E se sulle vicende sul campo di tennis sappiamo tutto di Sinner, meno, invece, conosciamo del suo lato privato. Le ultime indiscrezioni lo danno vicino a Laila Hasanovic: dopo Wimbledon, Sinner sarebbe fuggito in gran segreto con lei. Jannik Sinner, cosa sappiamo della fuga d’amore con Laila Hasanovic. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jannik Sinner, “fuga d’amore segreta” con Laila Hasanovic dopo Wimbledon

