Sponsor tecnico Juve | adidas fa ricca la società bianconera! Madama chiude una top 10 dominata dal Manchester City | la classifica completa con tutti i valori economici!

Sponsor tecnico Juve, numeri importantissimi per i bianconeri! Madama chiude la top 10 di una graduatoria comandata dal Manchester City: i valori!. Il Manchester City ha appena raggiunto un importante traguardo siglando con Puma un rinnovo contrattuale che li renderà il club con l’accordo più remunerativo in Premier League fino al 2035. Il nuovo contratto da oltre un miliardo di sterline stabilisce un record per il campionato inglese. Superati i rivali cittadini del Manchester United, che, nel 2023, avevano firmato un accordo con Adidas da 105 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il Real Madrid rimane il club con l’accordo più alto per uno sponsor tecnico, grazie ai 120 milioni di euro annuali garantiti da adidas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sponsor tecnico Juve: adidas fa ricca la società bianconera! Madama chiude una top 10 dominata dal Manchester City: la classifica completa con tutti i valori economici!

