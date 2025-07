Forza Italia incontra la Valle del Sele | a Calabritto dialogo tra cittadini amministratori locali e rappresentanti istituzionali

Forza Italia torna a incontrare i territori irpini con un nuovo appuntamento questa volta nella Valle del Sele in programma per venerdì 18 luglio, alle ore 18:00. L'evento si terrà a Calabritto, in Piazza Matteotti, con la partecipazione di rappresentanti di spicco del partito, a testimonianza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Forza Italia a Calabritto con Rotondi, D'Agostino e Martusciello

