Chi è l’uomo che ha minacciato l’ex moglie con un fucile in città

È Franco Filippi (70 anni) l’uomo che nella tarda mattinata di ieri, lunedì 14 luglio, ha minacciato con un fucile da caccia l’ex moglie in via Romagnosi di Trento, nei pressi di una lavanderia di cui lei è titolare. Il 70enne è stato fermato e arrestato dagli agenti della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Trento, arrestato il settantenne che ha minacciato la ex-moglie con un fucile; Le minacce all’ex moglie in lavanderia, il fucile puntato sulle persone, il coraggio dei finanzieri: la ricostruzione dell’incidente in via Romagnosi; Trento, arrestato il settantenne che ha minacciato la ex moglie con un fucile.

Trento, arrestato il settantenne che ha minacciato la ex-moglie con un fucile - L'uomo fermato per tentato omicidio: durante l'arresto da parte della Guardia di Finanza è partito un colpo di fucile che ha sfiorato un agente ... Da msn.com

Con un fucile nella lavanderia dell’ex: tenta la fuga, parte un colpo in strada. Paura a Trento - Momenti di tensione a Trento, dove un uomo di settant'anni ha fatto irruzione nella lavanderia della sua ex moglie con un fucile carico. Scrive controcopertina.com