Inquinamento fluviale il sindaco Mastella ha incontrato il primo cittadino di Sassinoro Apollonio

Mastella incontra il sindaco di Sassinoro: “Massima vicinanza per l’emergenza ambientale nella Valle del Tammaro”. Benevento, 15 luglio 2025 – Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto stamane a Palazzo Mosti Luca Apollonio, primo cittadino di Sassinoro. Nel corso del colloquio, il sindaco Mastella ha espresso vicinanza, umana e istituzionale, alla comunitĂ di Sassinoro e a tutte quelle della Valle del Tammaro, per la vicenda dell’inquinamento fluviale provocato da sversamenti di liquami. Nell’attendere fiduciosamente che le indagini dell’autoritĂ giudiziaria individuino le responsabilitĂ che sottendono a questo episodio per il quale sono ipotizzati gravi reati ambientali, il Sindaco di Benevento ha evidenziato come il fiume e l’ambiente restino una ricchezza non sostituibile per piccoli borghi come Sassinoro e gli altri del comprensorio e che vadano in ogni modo preservati da comportamenti irresponsabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it