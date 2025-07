Stazioni di posta | il Distretto socio-sanitario di Riccione dà il via al nuovo presidio sociale

Un nuovo passo avanti nel contrasto alla povertĂ e all’emarginazione è stato compiuto nel Distretto socio-sanitario di Riccione che ha dato ufficialmente il via al progetto "Insieme – Équipe multi professionale – Stazioni di posta”, finanziato con fondi Pnrr nell’ambito della Missione 5. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Cerignola: corso gratuito per addetti alla manipolazione degli alimenti HACCP "Stazioni di posta" - Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre: Il Centro Servizi “Stazioni di posta” attivo nell’ Ambito Territoriale di Cerignola  organizza un corso gratuito per addetti alla manipolazione degli alimenti HACCP.

Stazioni di posta e residenza anagrafica per i senza dimora: ok a due progetti in giunta - La giunta comunale di Reggio Calabria ha dato via libera a due provvedimenti proposti dal settore welfare a sostegno di persone che vivono in situazioni di marginalitĂ .

Distretto socio sanitario. Domani l’audizione - La Terza Commissione del Consiglio Regionale ha convocato, per domani, in audizione i sindaci delle Colline Metallifere e i sindaci dei comuni sede di ospedale del Distretto Amiata Grossetana, per ... Si legge su lanazione.it

La Nazione - Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana - Il Distretto Socio Sanitario di Casole d'Elsa aumenta il proprio ruolo a vantaggio dei cittadini, aumentando i posti prenotabili per prelievi di sangue e visite specialistiche. Segnala lanazione.it