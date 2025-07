Milano violentata e sequestrata per ore dall' ex | arrestato

Una donna è stata violentata e sequestrata per ore dall'ex. Secondo quanto si apprende in ambienti investigativi, l'uomo dopo una notte di minacce e violenza ha assunto stupefacenti e si è infine addormentato. La donna a quel punto esce dalla la notte da incubo quando riesce a chiedere aiuto ai carabinieri, che immediatamente intervengono. I fatti sono accaduti nella notte tra domenica e lunedì. Gli uomini dell'arma, una volta entrati nell'appartamento hanno arrestato l'uomo con l'accusa di sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, violentata e sequestrata per ore dall'ex: arrestato

