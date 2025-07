Festival Onde Musicali 2025 | il giovane talento Mattias Antonio Glavinic in concerto a Lovere

Nell’ambito dell’International Piano Campus organizzato dall’associazione Pianofriends, il quindicenne italo-croato Mattias Antonio Glavinic, vincitore assoluto del Concorso pianistico Steinway per giovani talenti, suonerĂ pagine di Beethoven, Schumann, Chopin e Ravel. E, il prossimo settembre, rappresenterĂ il nostro Paese al festival internazionale Steinway Young Talents in Concert, esibendosi nella prestigiosa sala da concerto Laeiszhalle di Amburgo. Onde Musicali 2025: il Genio di Glavinic illumina l’Accademia Tadini. Tra gli appuntamenti piĂą attesi dell’ ottava edizione del Festival Onde Musicali sul Lago d’Iseo, spicca il concerto del giovane pianista Mattias Antonio Glavinic, in programma domenica 20 luglio alle ore 21 presso l’ Accademia Tadini di Lovere (BG). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

