Moda star e scenari unici | la Versilia si veste Armani

FORTE DEI MARMI – Forte dei Marmi e Carrara sono stati il palcoscenico scelto da Giorgio Armani per un evento esclusivo che ha celebrato l’eleganza e l’energia della costa toscana. Due giorni tra boutique, party e location spettacolari, con una parata di ospiti vip che ha acceso i riflettori sulla Versilia come nuova capitale del glamour estivo. Tutto è iniziato nella boutique Armani di Forte dei Marmi, aperta nel luglio 2024, dove si è tenuto un party riservato a clienti e celebrità . Tra i presenti, l’attrice Matilde Gioli, accompagnata dalla madre toscana, e il cantante Motta. Numerosi curiosi hanno seguito l’evento anche dall’esterno, mentre minivan e auto di lusso facevano la spola tra il negozio e il locale scelto per la festa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

