Gruppi civici defunti Uniamo Riccione replica alle accuse Vicini alla sindaca e attivi per il bene della città

‚ÄúUniamo Riccione‚ÄĚ, la lista civica nata a sostegno della sindaca Angelini durante l'ultima campagna elettorale, replica con fermezza all'articolo apparso in un articolo del Corriere Romagna di oggi, 15 luglio, esprimendo il proprio dissenso a¬†essere annoverata tra i gruppi civici "defunti". 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: gruppi - civici - defunti - uniamo

Perugia, i gruppi civici della maggioranza: "Catastrofe umanitaria per Gaza, raccolta fondi per aiutare la popolazione" - Un "atto politico importantissimo" e "un’iniziativa concreta di solidarietà". "Negli ultimi giorni, la situazione nella Striscia di Gaza ha raggiunto livelli di gravità senza precedenti", denunciano i gruppi civici di maggioranza Anima Perugia, Orchestra per la vittoria e Perugia per la Sanità.

Riccione. Uniamo Riccione: ‚ÄúNon siamo una lista civica defunta‚ÄĚ.

Gruppi civici "defunti", Uniamo Riccione replica alle accuse. "Vicini alla sindaca e attivi per il bene della città" - La replica dei civici di Uniamo Riccione: "Non ci stiamo a essere annoverati tra i gruppi civici defunti. riminitoday.it scrive