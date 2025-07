Joe Biden morto e sostituito da clone robot nel 2020 si muove meccanicamente ecco la differenza col 2019 e il VIDEO cancellato

In un video rilanciato sui social vengono raccolte alcune immagini in cui Joe Biden cammina, sbatte gli occhi e muove le braccia in modo "meccanico, come i robot" e riparte la teoria sostenuta anche dal presidente Usa Donald Trump: "Biden morto nel 2020 e sostituito da un robot" "Joe Biden √®. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - "Joe Biden morto e sostituito da clone robot nel 2020, si muove meccanicamente, ecco la differenza col 2019 e il VIDEO cancellato"

In questa notizia si parla di: biden - robot - morto - sostituito

Trump: "Joe Biden morto nel 2020 e sostituito da un robot clone ingegnerizzato e senza anima, i dem non notano la differenza" - Il presidente Usa Donald Trump ha rilanciato su Truth una teoria secondo cui Biden sarebbe stato giustiziato nel 2020, sotto al post un utente ha condiviso un video in cui affermava che "gli occhi di Joe Biden sono passati dal blu al nero" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ril

Cos'√® l'autopen, il robot che replica le firme del presidente Trump: ¬ęAbuso con Biden, non sapeva cosa firmava¬Ľ - Il tycoon torna ad attaccare il predecessore: ¬ęI collaboratori dell'ex presidente hanno abusato dell'autopenna per nascondere il suo declino cognitivo¬Ľ

Il robot che firma al posto del Presidente: cos’√® l’autopen e perch√© Trump la usa per attaccare Biden - L'autopen √® uno strumento impiegato da decenni, in particolare da figure istituzionali come i presidenti degli Stati Uniti, per gestire in modo efficiente la grande mole di corrispondenza e documenti ufficiali da firmare.

¬ęBiden √® morto nel 2020, √® stato sostituito da un robot clone¬Ľ. L'ultima (bizzarra) teoria rilanciata da Trump; Trump riposta sui social una folle teoria complottista: ¬ęBiden √® morto, al suo posto c'√® un clone-robot¬Ľ; ‚ÄúBiden morto nel 2020, al suo posto un clone‚ÄĚ. Sui social Trump rilancia la bufala.

«Biden è morto nel 2020, è stato sostituito da un robot clone». L ... - L'ultima (bizzarra) teoria rilanciata da Trump L'accusa di Donald in un post sul social X: "Non esiste nessun Joe Biden" ... Secondo ilmattino.it

L'ultima folle teoria di Trump: "Biden è morto nel 2020, è stato ... - Donald Trump rilancia una teoria complottista: Biden sarebbe morto nel 2020 e sostituito da un clone robotico senz‚Äôanima. Come scrive blitzquotidiano.it