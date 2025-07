Accoltellato allo Shopville Gran Reno | grave 30enne aggressore in fuga

Casalecchio (Bologna), 15 luglio 2025 – Stava passeggiando nel parcheggio dello Shopville Gran Reno quando è stato aggredito alle spalle e accoltellato. Vittima un 30enne, albanese, che è ora ricoverato al Maggiore in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ma torniamo ai fatti. Erano da poco passate le 10.30 di questa mattina, il 30enne straniero si trovava allo Shopville, nel parcheggio. Ad un certo punto, alle spalle, sarebbe arrivato un individuo, al momento in fuga, che lo avrebbe bloccato per poi aggredirlo con un'arma da taglio. Due fendenti secchi a schiena e collo. Il 30enne, a quel punto, si è accasciato al suolo in una pozza di sangue, mentre l'aggressore si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato allo Shopville Gran Reno: grave 30enne, aggressore in fuga

In questa notizia si parla di: shopville - 30enne - gran - reno

