“L’entrata in vigore dei dazi al 30% sulle merci europee esportate negli Stati Uniti, prevista per il 1° agosto desta forte preoccupazione. Dai beni alimentari ai prodotti farmaceutici, il rischio è quello di un impatto rilevante sul Made in Italy, che fonda la sua forza sull’export di eccellenze ad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dazi. Capobianco (Conflavoro): “Preoccupa escalation dello scontro commerciale. Puntare su negoziato e aprire a mercati emergenti”