Dopo l’esonero della Juventus lo scorso marzo, con l’avvento di Igor Tudor sulla panchina bianconera, Thiago Motta ha vissuto un periodo di inattività che ha fatto il paio con un curriculum da ex protagonista. Il tecnico italo-brasiliano ha infatti centrato risultati storici con il Bologna, guidando i rossoblù alla qualificazione in Champions League dopo più di cinquant’anni, un traguardo di prestigio in grado di segnare una svolta per il club e per la carriera del suo allenatore. Nonostante l’ambientamento a un contesto così ambizioso come quello bianconero abbia messo in luce le difficoltà di gestire uno spogliatoio di altissimo profilo, le qualità tattiche di Motta restano innegabili. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

La panchina già traballa: così arriva Thiago Motta