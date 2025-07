Esposito a rischio col Cagliari? Un club tedesco bussa all’Inter – Sky

Sebastiano Esposito corteggiato dal Cagliari, che in teoria oggi dovrebbe chiudere l’operazione. Ma sull’attaccante dell’Inter, spiegano da Sky Sport, ha bussato alla porta pure una societĂ dalla Bundesliga. NUOVA PRETENDENTE – Esposito piace in Serie A e ora anche in Bundesliga. Il Cagliari e l’Inter avevano trovato un accordo sulla base di sette milioni di euro e oggi in teoria doveva essere il giorno della fumata bianca. Ma l’operazione potrebbe complicarsi. Infatti, come riferisce Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato per Sky Sport 24, il Borussia Monchengladbach ha bussato alla porta dei nerazzurri per chiedere informazioni sull’attaccante di Castellamare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito a rischio col Cagliari? Un club tedesco bussa all’Inter – Sky

Mercato Inter, anche il Cagliari si inserisce nella corsa a Pio Esposito: i sardi dovranno prima risolvere quegli incastri - di Redazione Mercato Inter, anche il Cagliari si inserisce nella corsa a Pio Esposito: i sardi dovranno prima risolvere quegli incastri.

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante! - di Redazione Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato.

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime - di Redazione Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime.

Il #Cagliari sta insistendo per Sebastiano #Esposito. Il club sardo ha parlato con l'#Inter e vorrebbe entrare nel vivo di un'operazione che potrebbe costare circa 6 milioni + bonus. ? PedullĂ Vai su Facebook

CdS - Esposito tra Fiorentina e Cagliari: i sardi offrono 7 milioni di euro, l'Inter ne chiede 10; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Inter, Dumfries a rischio: Dodo della Fiorentina è l’alternativa.

Calciomercato Cagliari, l’Inter spinge per le cessioni: il punto sul futuro di Esposito - Calciomercato Cagliari, l’Inter vuole chiudere alcune cessioni in settimana: il punto sul futuro di Esposito L’Inter entra in una settimana cruciale per le sue strategie di mercato, focalizzandosi in ... Come scrive cagliarinews24.com

CdS - Pio Esposito per il presente e per il futuro: l'Inter ha detto no a 13 offerte! - Un muro enorme eretto attorno a Pio Esposito, ancor prima del gol al River Plate e della consacrazione al Mondiale. Scrive msn.com