Tchatchoua Inter, pista ancora fredda col Verona: ecco la valutazione fatta dagli scaligeri per l’esterno! Sarà lui il dopo Dumfries?. Gli uomini del mercato Inter sta monitorando con attenzione il mercato degli esterni difensivi e, negli ultimi giorni, è tornato a circolare il nome di Jackson Tchatchoua, giovane e talentuoso terzino destro camerunense del Verona. Già osservato in passato, il giocatore non era stato oggetto di trattative concrete, ma la situazione potrebbe cambiare in vista della possibile partenza di Denzel Dumfries, per il quale non mancano le pretendenti. Tchatchoua: un’opzione interessante per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tchatchoua Inter, pista ancora fredda col Verona: ecco la valutazione fatta per l’esterno!