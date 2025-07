ATP Gstaad 2025 | Francesco Passaro alza il volume e batte Rinderknech

Francesco Passaro supera il primo turno dell'ATP 250 di Gstaad. Dopo aver passato le qualificazioni, arriva il successo sul francese Arthur Rinderknech per 6-1 7-5, ed anche il secondo turno profuma di occasione. Questo perchĂ© in alternativa possono esserci lo svizzero classe 2003 Jerome Kym o l'esperto qualificato, anch'egli transalpino, Calvin Hemery. Il primo set, per buonissima misura, lo va a dominare Passaro, che trova subito il break a 30 e sale sul 3-0 vincendo 12 dei primi 15 punti. Non è che Rinderknech sia arrendevole, anzi: lotta, i game non vanno mai ai vantaggi, ma sempre a 30 si chiudono.

Tennis. Passaro sfida Rinderknech. Il perugino in campo oggi alle 12 - Non solo Sinner, a Perugia l’attenzione è anche su Francesco Passaro che, dopo le recenti delusioni, successive però ad un momento importante per il tennista dello Junior, oggi scende in campo in Svizzera come unico italiano del tabellone principale.

