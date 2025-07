Calciomercato Juve | Vlahovic rimane in uscita dai bianconeri che adesso sperano in una nuova soluzione Quel club ci pensa! Cosa trapela

Calciomercato Juve, per Vlahovic si apre una nuova “pista”! Quella big ci pensa seriamente: cosa risulta. Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della nazione serba, sembra essere sempre più vicino a un possibile addio alla Juventus. Il centravanti, che ha un contratto con i bianconeri in scadenza nel 2026, potrebbe essere un’idea per una big d’Europa: parliamo dell’ Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo specializzato Elgoldigital, il club madrileno starebbe comunque valutando l’ opzione di portarlo nella propria rosa per rinforzare il reparto offensivo. Vlahovic all’Atletico Madrid: la Juve potrebbe ricevere un’offerta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Vlahovic rimane in uscita dai bianconeri, che adesso sperano in una nuova soluzione. Quel club ci pensa! Cosa trapela

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco Baridon Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC.

La Juve saluta Vlahovic: 45 milioni, arriva il nuovo bomber - Certe storie nel calcio finiscono senza bisogno di proclami, con una progressiva disillusione che lentamente prepara il terreno al congedo.

ATTACCO DURISSIMO ALLA #JUVENTUS E A #COMOLLI Intervenuto ai microfoni di 'Radio Radio', Mario Mattioli, giornalista, ha parlato così dei bianconeri in relazione alla vicenda #Vlahovic e al suo possibile passaggio al #Milan Che ne pensate?

Juve, la mossa disperata per liberarsi di Vlahovic. Torna di moda Adeyemi, la decisione su Conceicao e Kolo; Vlahovic, e ora? La Juventus pensa (anche) alla risoluzione; Juve, Thiago Motta: Ko a Napoli? Siamo concentrati sul Benfica. Cambiaso ko, su Vlahovic....

Vlahovic Juve, in casa bianconera è scoppiato il caso: la risoluzione adesso non è uno scenario plausibile, svelato il motivo - Vlahovic Juve, in casa bianconera è scoppiato il caso: la risoluzione adesso non è uno scenario plausibile, svelato il motivo e cosa può succedere Il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe ... juventusnews24.com scrive

