Ottimo debutto in termini di ascolti tv per la nuova edizione de ‘ La Ruota della Fortuna ‘ su Canale 5. Nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio, il programma condotto da Gerry Scotti, alla prima puntata in access prime time, è stato visto da 3 milioni e 643mila spettatori con uno share del 21.91%. “Il game show ha toccato picchi di 4.500.000 spettatori e del 27% di share “, fa sapere Mediaset. Canale 5 “è leader in prima, seconda serata e 24 ore con 3.208.000 spettatori (21% di share sul pubblico attivo), 1.524.000 spettatori (22.26% di share sul pubblico attivo), 1.283.000 spettatori (19.31% di share sul pubblico attivo) – prosegue l’azienda di Cologno Monzese – Il Tg5 delle ore 20. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ascolti tv, ‘La Ruota della Fortuna’ debutta su Mediaset con 3,6 mln spettatori