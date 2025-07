Bce al via concorso per i grafici delle banconote in euro

Prosegue il processo di progettazione delle nuove banconote in euro: dopo aver scelto i temi, " Cultura europea " e " Fiumi e uccelli ", la Banca centrale europea ha ora indetto un concorso pubblico per il disegno dei nuovi biglietti europei. Il concorso per i grafici è aperto a tutti i residenti nell'Unione europea. Dopo una prima fase di selezione in base a curricula a qualifiche, i canditati selezionati dovranno presentare i loro progetti. La giuria del concorso, composta da esperti indipendenti, valuterà le proposte e ne selezionerà fino a cinque per tema. "L'euro è più che una moneta: simboleggia l'unità e la diversità dell'Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bce, al via concorso per i grafici delle banconote in euro

