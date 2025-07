Andrea Sannino in concerto ad Afragola con il Via Partenope Summer Tour 2025

Afragola si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati del panorama musicale partenopeo: domenica 27 luglio 2025, alle ore 21:00 in Viale San Francesco, Andrea Sannino si esibirà dal vivo nell’ambito del suo "Via Partenope Summer Tour 2025". L’ingresso all’evento sarà gratuito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

