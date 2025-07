Calcio giovanile la nuova Virtus Akragas Slp è pronta a partire | al via gli stage

La nuova Virtus Akragas Slp¬†del presidente Salvatore La Porta accende i motori partendo dai giovani. Sotto la direzione del responsabile tecnico del settore giovanile Dino De Rosa, il 21 e 22 luglio, si svolger√† allo stadio Esseneto di Agrigento il primo stage dedicato alla selezione di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: giovanile - virtus - akragas - stage

Faenza Calcio e Virtus Faenza: doppia salvezza e focus sul settore giovanile - Il Faenza Calcio, guidato dal debuttante mister Nicola Cavina è riuscito a ottenere la permanenza nel campionato di Eccellenza.

Nuova Virtus Cesena: strategie per la stagione 2024-2025 tra settore giovanile e prima squadra - Sono giornate decisive per il prossimo futuro della Nuova Virtus Cesena, che in questi giorni metterà sul tavolo le modalità con le quali affrontare la nuova stagione del settore basket.

Basket serie B Nazionale, coach Galetti pesca nel settore giovanile di Forl√¨. Nel mirino anche Feliciangeli e Pillastrini. Errede e Marluzzo per una Virtus pi√Ļ giovane - Sotto con il mercato. Incassato il via libera dalla societ√† sul fronte iscrizione, il front office della Virtus si √® ora tuffato sulla costruzione della squadra che dovr√† lottare per la salvezza nel prossimo campionato.

Rappresentativa Regionale Juniores: nuovo stage a Enna. I convocati; Akragas, si riparte dai giovani: via al primo stage della Virtus Akragas SLP.

Virtus Avellino, stage per i giovani - Corriere dello Sport - A dare il via sarà il settore giovanile, che dal 3 agosto partirà con gli stage rivolti a ragazzi nati dal 1997 al 2002 si ... Lo riporta corrieredellosport.it

Il salto della Virtus. Settore giovanile, accordo col Derthona - La Virtus Siena e il Derthona Basket siglano un accordo di collaborazione giovanile, con la Virtus che si occuperà dello scouting e il Derthona della valutazione dei talenti. Da lanazione.it