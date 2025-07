Sedici migranti a bordo della Ocean Viking confermato lo sbarco a Fabbrica Vecchia

È previsto per mercoledì alle 16 alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, lo sbarco della nave Ocean Viking, con a bordo 16 persone. Sabato mattina la nave dell'ong Sos Mediterranee ha soccorso 16 migranti al largo delle coste libiche. Da quanto si apprende, a bordo della nave ci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La nave Ocean Viking attesa ad Ancona con 36 migranti a bordo Vai su X

Migranti: nave Ocean Viking confermato l’arrivo domani alle 16 - Tutte le attività connesse all’accoglienza dei 16 migranti della nave Ocean Viking con la collaborazione di Comune e Regione, autorità sanitaria, forze dell’ordine, Croce Rossa e mondo del volontariat ... Da ravennawebtv.it

La rabbia della Sos Mediterranee: «Ci mandano a oltre 1.600 km, impedendoci di salvare altre vite» - Tornerà a Ravenna la Ocean Viking, la nave Ong della Sos Mediterranee, con a bordo solo 16 migranti. Scrive ravennaedintorni.it