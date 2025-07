Bonus nido a luglio la scadenza per inviare i documenti delle rette | cosa fare e quando arrivano i pagamenti

Scade il 31 luglio 2025 il termine per caricare le ricevute delle rette dell’asilo nido pagate nel 2024; è il primo passo per accedere al Bonus nido 2025, che può arrivare fino a 3.600 euro a bambino. Ecco come funziona, chi può ottenerlo e come inviare correttamente la documentazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bonus mamme 480 euro e non solo, ecco tutte le misure per le lavoratrici: carta per i nuovi nati, assegno unico, bonus asilo nido e congedi parentali potenziati - Non più briciole contributive, ma denaro sonante sul conto corrente. La svolta arriva dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno, che ha trasformato radicalmente il sostegno alle mamme lavoratrici: addio all'esonero contributivo parziale, benvenuto al bonus diretto da 480 euro erogato dall'Inps in un'unica soluzione a dicembre 2025.

Bonus nido Inps da restituire: cosa sta succedendo - Il Bonus asilo nido va restituito: questa, in sintesi, l’istanza che l’ Inps ha inviato a decine di famiglie della provincia di Salerno.

Le famiglie devono fare attenzione alla scadenza del 31 luglio. Questo il termine ultimo per inviare le ricevute delle rette del bonus nido - Leggi e prassi / Pubblico, INPS Vai su X

