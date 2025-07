Miretti resta alla Juventus? L’ex centrocampista del Genoa è sotto esame | deciderà Tudor ma… Cosa filtra sul futuro del giocatore

Miretti resta alla Juventus? L’ex centrocampista del Genoa è sotto esame: deciderĂ Tudor ma. Cosa filtra sul futuro del giocatore bianconero. La Juventus ha deciso di concedere a Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 cresciuto nel vivaio, una possibilitĂ concreta durante il ritiro estivo: se convincerĂ Â Igor Tudor  con prestazioni e atteggiamento, potrĂ restare nel progetto; altrimenti non mancheranno offerte per una sua cessione con finalitĂ strategiche. Secondo Tuttosport, Miretti avrĂ l’occasione di mettersi in mostra giĂ dai primi giorni del ritiro, partecipando a test atletici e partitelle interne. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti resta alla Juventus? L’ex centrocampista del Genoa è sotto esame: deciderĂ Tudor ma… Cosa filtra sul futuro del giocatore

In questa notizia si parla di: juventus - centrocampista - miretti - resta

Florentino Juventus, si scalda il nome! Il centrocampista del Benfica è stato visionato più volte: delineate le “gerarchie” in vista della prossima estate - di Redazione JuventusNews24 Florentino Juventus, si scalda il nome del centrocampista del Benfica: gli ultimi aggiornamenti sul 25enne.

Mercato Juventus, occhi puntati su quel centrocampista! I dirigenti bianconeri monitorano il calciatore, ma su di lui c’è “fila”. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, i bianconeri vogliono quel centrocampista! La società lo monitora, ma la concorrenza è tanta.

Tonali Juventus, scenari stravolti! Dall’Inghilterra spaventano: sono cambiate le volontà del centrocampista. Possibile la permanenza al Newcastle? Ultime - di Redazione JuventusNews24 Tonali Juventus, scenari stravolti! Dall’Inghilterra spaventano sul futuro del centrocampista accostato ai bianconeri: ultime.

Miretti saluta per sempre la Juventus e resta in Serie A: nuova maglia a sorpresa I DETTAGLI https://bit.ly/3GGty43 Vai su Facebook

#Miretti lascia la #Juve ma resta in Serie A Destinazione a sorpresa per il centrocampista Vai su X

Miretti, il nuovo mercato strizza l'occhio alla Juve: suggestione Mondiale; Juventus al Mondiale, come cambia con prestiti, Next Gen e mercato: da Rugani a Bremer, il punto; Juve, Miretti cerca spazio: senza garanzie è pronto ad andare via.

Juve, il Bologna non molla Miretti - Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, resta nel mirino del Bologna in vista della prossima stagione: come riportato da "Calciomercato. Riporta tuttojuve.com

Napoli, c'è già l'intesa per Miretti: è più di un'ipotesi - Il Napoli ha un’intesa di massima con l’entourage di Fabio Miretti, 22 anni il 3 agosto, centrocampista di proprie ... msn.com scrive