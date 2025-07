Renato Pozzetto compie 85 anni il video dei festeggiamenti con Massimo Boldi

Renato Pozzetto ha compiuto 85 anni. Durante una cena, organizzata per festeggiarlo, l'attore milanese ha spento le candeline posizionate su una bellissima torta, circondato dalle persone a lui a care, tra cui volti noti come Massimo Boldi che ha anche ripreso il momento in un video pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Compleanno speciale per Renato Pozzetto; cinque anni fa a Ceriano Laghetto girò lo spot di Trenord - Oggi, 14 luglio 2025 Renato Pozzetto festeggia un compleanno speciale: fa 85 anni, l’attore venne a Ceriano Laghetto, 5 anni fa, a girare lo spot di Trenord.

Gli 85 anni di Renato Pozzetto festeggiati a Laveno con Massimo Boldi e Andrea Pucci Vai su X

Artemio (Renato Pozzetto, che oggi compie gli anni) in piazza Sant'Eustorgio per telefonare al cugino Severino Cicerchia (Massimo Boldi). Peccato per la valigia... :-) Dal film "Il ragazzo di campagna" del 1984, regia di Castellano e Pipolo. Vai su Facebook

