Ucraina media | Trump ha esortato Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo

Intanto, dal Cremlino arrivano messaggi contrastanti. Il viceministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov, ha definito "inaccettabile" il messaggio giunto dagli Stati Uniti, mentre il portavoce di Vladimir Putin ha sostenuto che servirĂ tempo per valutarlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, media: “Trump ha esortato Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo”

Ucraina, media: sanzioni Usa-Ue se la Russia rifiuta una tregua di 30 giorni | Zelensky sabato incontra i leader Ue, Meloni in videocall - A Mosca la parata militare per l'80° anniversario della Vittoria nella Grande guerra patriottica. Putin: "Combatteremo sempre il nazismo"

Ucraina, media: “Trump sblocca l’invio di armi a Kiev per 50 milioni di dollari”. Vance: “La guerra non finirà presto” - L’accordo sui minerali strategici potrebbe aver sbloccato le forniture di armi statunitensi a Kiev. L’amministrazione Trump avrebbe notificato al Congresso mercoledì la sua intenzione di dare il via libera all’esportazione di prodotti per la difesa in Ucraina tramite vendite commerciali dirette per un valore di 50 milioni di dollari.

Guerra in Ucraina, media: "Gli Stati Uniti si ritirano dai negoziati per la pace" - Dopo il rifiuto di Putin di firmare il cessate il fuoco. Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano"

A parole, ha risolto tutti i problemi del mondo in 24 ore. Dalla guerra in Ucraina al macello di Gaza. Il giorno dell'insediamento ha promesso agli americani una nuova età dell'oro: più lavoro in patria e più tasse all'estero. Dazi, quindi. Ma di risultati, quasi sei m

Guerra Ucraina - Russia, le news del 29 giugno. Senatore Usa Graham: “Trump vuole accelerare su sanzioni a Mosca”; Stubb ha esortato Trump a fissare una data per il cessate il fuoco in Ucraina in una visita a sorpresa; Ucraina, la Nato rimane sospettosa di Putin (e tira per la giacca Trump).

Ucraina, Media, Trump a Macron: 'Putin vuole prendersi tutto' - Zelensky: 'Con l'inviato Usa Kellog incontro produttivo' (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Guerra ucraina, Trump a Zelensky: «Perché non avete colpito Mosca?». La risposta: «Se ci fornite le armi possiamo farlo» - Guerra ucraina, le ultime notizie di oggi martedì 15 luglio 2025. Si legge su ilmessaggero.it