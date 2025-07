Per JPMorgan trimestre sopra le attese utile a 14,99 miliardi

JPMorgan chiude il secondo trimestre sopra le attese degli analisti. L'utile è sceso del 17% a 14,99 miliardi, o 5,24 dollari per azione oltre i 4,48 dollari previsti dal mercato. I ricavi sono calati dell'11% a 44,91 miliardi. "L'economia americana è rimasta resiliente nel trimestre. la finalizzazione della riforma delle tasse e la potenziale deregulation sono positive per le prospettive economiche anche se potenziali rischi persistono", ha detto l'amministratore delegato Jamie Dimon citando i dazi, l'incertezza commerciale, il peggioramento delle condizioni geopolitiche e l'elevato deficit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per JPMorgan trimestre sopra le attese, utile a 14,99 miliardi

