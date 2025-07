Villa Pamphili Francis Kaufmann non ha risposto al gip Tornerà in un reparto protetto a Rebibbia

Francis Kaufmann non ha risposto alle domande del gip all’interrogatorio di convalida. Resta in carcere a Rebibbia e si attendono i risultati del dna. Francis Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al giudice per le indagini preliminari, durante l’interrogatorio per la convalida del fermo, che si è tenuto la mattina di martedì 15 luglio al carcere di Rebibbia. (Foto social) – notizie.com Non una parola dal quarantaseienne californiano, indagato per il duplice omicidio volontario della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di quasi un anno, Andromeda, trovate morte il 7 giugno nel parco di Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Villa Pamphili, Francis Kaufmann non ha risposto al gip. Tornerà in un reparto protetto a Rebibbia

