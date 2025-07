Beyoncé derubata | presi brani inediti e materiale riservato

Colpo grosso ai danni di Beyoncé. Alcuni brani inediti della superstar americana sarebbero finiti nelle mani sbagliate, dopo che ignoti hanno rubato valigie da un'auto a noleggio utilizzata dal suo entourage durante una tappa del Cowboy Carter Stadium Tour. Il furto è avvenuto l'8 luglio. 🔗 Leggi su Today.it

