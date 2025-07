Thuram non tradisce l’Inter | Ha rifiutato la Juventus

L’attaccante francese è pronto a ripartire con la maglia nerazzurra: il retroscena sul rifiuto alla ‘Vecchia Signora’ L’ Inter ripartirà il 26 luglio per la nuova stagione, una volta archiviata anche la delusione del Mondiale per Club con i nerazzurri eliminati già agli ottavi dalla sorpresa Fluminense. Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it Spogliatoio infuocato dopo lo sfogo di capitan Lautaro Martinez, con Calhanoglu finito nell’occhio del ciclone per il botta e risposta con il ‘Toro’ argentino. Caso comunque che sembra rientrato ad Appiano Gentile, considerando che il regista ex Milan va verso la permanenza all’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Thuram non tradisce l’Inter: “Ha rifiutato la Juventus”

Inter, Lautaro: "Yamal come Messi? Non c'è paragone, Thuram importantissimo per noi" - Lautaro Martinez parla da capitano. Alla vigilia della semifinale d`andata in Champions League sul campo del Barcellona, l`attaccante argentino.

Inter, Lautaro: "Thuram importantissimo, siamo arrabbiati e abbiamo parlato tra di noi" - Lautaro Martinez parla da capitano. Alla vigilia della semifinale d`andata in Champions League sul campo del Barcellona, l`attaccante argentino.

Infortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma - di Redazione Infortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma, prossima avversaria dei nerazzurri.

Hakan Calhanoglu potrebbe ritrovare già Simone Inzaghi Come riporta Il Corriere dello Sport, anche l'Al Hilal - allenato dall'ex tecnico dell'Inter - si sarebbe inserito nella corsa per il centrocampista turco: il club arabo è pronto ad offrire un contratto triennale

Inter, infortunio Thuram: affaticamento agli adduttori, a forte rischio ... - Il numero 9 nerazzurro «si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Secondo ilmessaggero.it