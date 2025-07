Il mercato degli azzurri prosegue e, oltre ai due nomi giĂ noti, c’è un sorprendente ritorno di fiamma a sinistra. Manca ancora l’ufficialitĂ , ma Noa Lang può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli. Il ventiseienne olandese, tuttavia, non sarĂ l’unico rinforzo nel ruolo di esterno d’attacco. Il direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, sta lavorando alacremente su piĂą fronti per regalare ad Antonio Conte una squadra che possa essere protagonista sia in Italia sia in Europa. Napoli, le alternative a Ndoye: i nomi. Il DS ha intavolato trattative con diverse societĂ per garantire all’allenatore salentino quante piĂą soluzioni possibili in un reparto che a gennaio ha dovuto fronteggiare la cessione al PSG di Khvicha Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, non solo Ndoye e Lookman: rispunta un vecchio obiettivo dalla Serie A