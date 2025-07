Nel porto di Anversa ferme migliaia di auto | con i dazi di Trump crollano le esportazioni

Il porto di Anversa, in Belgio, uno dei più grandi hub al mondo per il commercio di veicoli, si è trasformato in un gigantesco parcheggio. Migliaia di auto, furgoni, camion e trattori destinati agli Stati Uniti restano fermi sui moli, in attesa di tempi migliori. Le case automobilistiche stanno. 🔗 Leggi su Today.it

