Quali sono i prodotti e i brand americani che ci costeranno sempre di più a causa dei dazi di Trump

L’obiettivo dell’Unione Europea, ad oggi, è quello di negoziare con Donald Trump in merito alla questione dazi. Tuttavia, l’UE non può non adottare delle azioni di risposta. Entro, infatti, Venerdì 18 Luglio, arriverĂ la lista dei prodotti americani dal valore di 72 miliardi, creata per controbilanciare quanto deciso a Washington. In realtĂ , un primo elenco . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: prodotti - americani - dazi - trump

Commissione Ue: nuova lista di controdazi su auto e prodotti americani - La Commissione Ue ha stilato una nuova maxi-lista di controdazi per rispondere alle tariffe 'reciproche' e sulle auto annunciate dagli Stati Uniti.

Dazi americani sui prodotti Ue rinviati: von der Leyen ottiene estensione - E' "una buona notizia il fatto che i dazi americani del 50% sui prodotti provenienti dall'Ue siano stati rinviati di oltre un mese.

Von der Leyen estende la sospensione delle contromisure Ue ai dazi di Trump. Stop ai provvedimenti su 21 miliardi di prodotti americani. "Preferiamo una soluzione negoziata. Useremo tutto il tempo fino al primo di agosto” Di David Carretta Vai su X

GLI AMERICANI NON SONO CONVINTI DEI DAZI DI TRUMP Un sondaggio POLITICO-Public First mostra che una parte significativa dei sostenitori del presidente esprime dubbi sulle sue politiche protezionistiche, in particolare nei confronti di Pechino Vai su Facebook

Dazi. Tajani a Washington per incontrare Rubio. Parigi contro Trump: dazi scorretti, sono un ricatto - Merz: Sui dazi speriamo in una soluzione veloce; Dazi USA: dal 1° agosto 2025 tariffe al 30% per i prodotti UE; Quanto ci costeranno i dazi di Trump e quali sono i prodotti a rischio.

Dazi Ue sui prodotti Usa, dalle componenti dei Boeing fino al bourbon: 72 miliardi di tariffe per rispondere a Trump - «La minaccia degli Stati Uniti di applicare dazi doganali del 30% all'Unione Europea è un metodo scorretto che sembra un ricatto e non ... Come scrive ilmessaggero.it

Dazi USA: Trump annuncia il 30% sui prodotti dell’Unione Europea - Il Presidente americano pubblica la lettera inviata all'Ue: dazi al 30% su tutti i prodotti europei. Segnala panorama.it