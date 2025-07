Ferito a bordo della barca chiede aiuto salvataggio in mare in condizioni estreme

Un difficile intervento, con condizioni meteo pessime, ha comunque permesso di mettere in salvo un uomo ferito su un imbarcazione nelle acque di Ardea. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri e a operare sono stati i militari della Capitaeria di porto di Fiumicino. Tutto è iniziato, come. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Agguato questa mattina: un buttafuori è stato gravemente ferito a colpi di pistola mentre era alla guida della sua auto. E’ in gravi condizioni. La sparatoria lungo via Ostiense, a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gravissimo episodio di violenza armata si è verificato nella mattinata di domenica 11 maggio, quando un 27enne egiziano è stato colpito da numerosi spari mentre si trovava a bordo della sua auto, sulla via Ostiense, a Vitinia.

Accoltellato in strada per un debito di 80 euro. Fermato l’aggressore, ha 80 anni… Il ferito ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Latina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave episodio di violenza si è verificato a Cisterna di Latina, dove un pensionato di 80 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Operaio ferito mentre spurga un tombino. Ricoverato in gravi condizioni a Brescia - Paura per un operaio vittima di un infortunio ieri attorno alle 12 a Iseo, lungo via Ippolito Antonioli, la strada che conduce ai campeggi della zona nord del paese e che corre parallela alla ferrovia Brescia Iseo Edolo.

Guarda il video completo su YouTube ABC del primo soccorso a bordo: la guida essenziale A come Airway, B come Breathing, C come Circulation. Conosci davvero l’ABC del primo soccorso? In barca può fare la differenza tra panico e intervento efficace. In Vai su Facebook

