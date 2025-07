Benjamin Mascolo di ‘Benji e Fede’ presto papà aspetta il primo figlio dalla moglie Greta Cuoghi

Benjamin Mascolo sarà presto papà. Il cantante del duo Benji & Fede lo annuncia sui social con una dolce dedica alla moglie Greta Cuoghi. “È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui”, scrive in un messaggio su Instagram a corredo di una serie di foto che li ritraggono insieme con il pancione in bella vista. “ Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso”, prosegue Benji che poi ringrazia la compagna “per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Benjamin Mascolo di ‘Benji e Fede’ presto papà, aspetta il primo figlio dalla moglie Greta Cuoghi

Benjamin Mascolo lascia Milano per tornare a vivere a Modena: «I tuoi locali alla moda li ho già visti. Meglio un bar, e gli amici di sempre» - Il cantante ha spiegato che, nonostante tutto ciò che le grandi città in cui ha vissuto gli abbiano offerto, nulla batte casa e l’autenticità che si respira tra le strade della sua città natale

“Vado via da Milano. I locali alla moda li ho già visti, meglio un bar e gli amici. Preferisco la nebbia dell’Emilia allo smog”: così Benjamin Mascolo - “Ciao Milano, non è colpa tua”. Inizia così il messaggio che Benjamin Mascolo ha voluto condividere sui social con un paio di scatti che lo immortalano immerso negli scatoloni, davanti alla sua vecchia casa in compagnia del suo cane nero Simba.

