La Ricetta della Felicità secondo Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

La nuova stagione di Rai Fiction sarà all’insegna della solidarietà femminile. Se nel 2026 arriverà Balene – Amiche per Sempre con Veronica Pivetti e Carla Signoris, in autunno le precederanno Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, protagoniste della serie in quattro puntate La Ricetta della Felicità. La prima è da sempre un volto caro al pubblico Rai, avendo debuttato nella serialità da giovanissima e poi presente come protagonista in titoli importanti quali Rebecca – La Prima Moglie, Sissi e più di recente Margherita delle Stelle. La Mascino, nota soprattutto su Sky per il ruolo del commissario Fusco de I Delitti del BarLume, è invece stata la protagonista della serie Una Mamma Imperfetta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Ricetta della Felicità secondo Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

