Colpisce la moglie con sette coltellate mentre dorme poi si taglia la gola

Un uomo di 40 anni √® stato arrestato a Santa Lucia di Cava de' Tirreni (Salerno) dopo che avrebbe tentato di uccidere la moglie mentre stava dormendo. La donna sarebbe stata accoltellata sette volte all'addome e alla schiena. Il marito, un operaio edile,¬†avrebbe poi provato a togliersi la vita. 🔗 Leggi su Today.it

