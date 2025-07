Luca Zingaretti e l’attacco social alla moglie di un politico | A Fiumicino ho assistito a una scena… Non vi vergognate? – Il video

Zaino in spalla, maglietta bianca e volto accigliato. Così l’attore Luca Zingaretti, guardando ben fissa la telecamera del suo cellulare, ha deciso di denunciare ciò che gli era appena capitato davanti agli occhi all’ aeroporto di Fiumicino: «Oggi, quando ero al deposito bagagli per partire, ho assistito a una scena veramente.». Il racconto di Luca Zingaretti. Scuote la testa e racconta: «C’era la moglie di un politico nazionale che passava davanti a tutti. Con la scorta che le ha fatto: “Prego, prego”». E a questo punto l’attore, fratello dell’eurodeputato Pd Nicola Zingaretti e attore celebre per la sua interpretazione del commissario Montalbano, chiosa con disillusione: «Allora mi dico, non vi vergognate? Ma non vi vergognate manco quando andate in vacanza?» Il sostegno social e la richiesta all’attore: «Dicci chi era». 🔗 Leggi su Open.online