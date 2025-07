Belen Rodriguez tenta un riavvicinamento con Cecilia ma | I fatti accaduti sono gravissimi

Altro che sorelle tutto cuore e social: tra Belen e Cecilia Rodriguez ormai è guerra fredda. E nemmeno la cicogna sembra riuscire a portare la pace. Ma cosa succede tra le due? Chi si aspetta la classica foto con baci e abbracci davanti alla torta con la scritta "Zia e futura mamma" dovrà rassegnarsi: tra Belen e Cecilia Rodriguez c'è una distanza che nemmeno i filtri di Instagram riescono più a mascherare. Le due sorelle più seguite d'Italia non si parlano, non si taggano e, soprattutto, non si incontrano. E la situazione sembra essere ben più seria di un semplice litigio tra parenti: secondo le ultime indiscrezioni infatti Belen avrebbe tentato un riavvicinamento e in risposta le è stato servito un due di picche.

