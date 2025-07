Incendio di Pastorano CE del 9 luglio | diossine inferiori al valore di riferimento

Incendio a Pastorano, ARPAC: diossine sotto i limiti e nessun superamento dei valori di legge per gli inquinanti atmosferici. Il quarto e ultimo ciclo di campionamento, effettuato nell’arco di 24 ore, in data 12 e 13 luglio nei pressi del sito dell’incendio divampato lo scorso 9 luglio nell’area industriale di Pastorano (CE), evidenzia una concentrazione totale di diossine, furani e policlorobifenili dispersi in aria pari a 0,12 picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente (pgNm³ I-TEQ). Tale valore risulta inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica (pari a 0,15 pgNm³ I-TEQ fonte: LAI – Germania). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it