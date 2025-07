Wimbledon 2025 ricerca Auditel con sorpresa | sono le Marche la regione più Sinneriana d' Italia

Sono Marche, Emilia Romagna e Toscana le regioni più "sinneriane" d'Italia, solo 13° il Trentino Alto Adige. Lo certifica una ricerca del centro media OmnicomMediaGroup per conto del quotidiano Libero che analizza quotidianamente i trend di ascolti. La media nazionale della finale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Wimbledon ha un nuovo re: Jannik #Sinner! È il primo italiano a trionfare nel più antico e importante torneo di #tennis in quasi 150 di storia. L'azzurro ha battuto Alcaraz in quattro set (col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4) conquistato l'ambito trono dopo l'ama

Sinner mania, le Marche in vetta agli ascolti TV per la finale di Wimbledon con il 50,4% di share; Cocciaretto show. La tennista marchigiana al terzo turno di Wimbledon; Un sorriso per Mario e John: 12 ore di tennis e un aiuto alla ricerca.

Wimbledon 2025, ricerca Auditel con sorpresa: sono le Marche la regione più "Sinneriana" d'Italia - Lo certifica una ricerca del centro media OmnicomMediaGroup che analizza quotidianamente i trend di ascolti: lo share record è stato raggiunto nelle nostra regione con la media monstre del 50. Scrive anconatoday.it

