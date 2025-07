Turismo al via le domande per potenziare l’offerta ricettiva | Per Schifani è il momento giusto

Attivata oggi (martedì 15 luglio) la piattaforma telematica dell'Irfis per la presentazione delle domande relative al bando promosso dalla Regione Siciliana per il potenziamento dell'offerta ricettiva. L'iniziativa, finanziata per complessivi 135 milioni di euro con risorse del Fondo sviluppo e.

PALERMO – Si è aperta oggi (martedì 15 luglio) alle ore 12 la piattaforma telematica dell'Irfis per la presentazione delle domande relative al bando promosso dalla Regione Siciliana per il potenziamen

