Regione | manca Bucci e la maggioranza chiede di rinviare la nomina dei revisori dei conti | insorge l' opposizione

Bagarre in consiglio regionale, dove la maggioranza ha chiesto, invano, di rinviare il voto sulla nomina del collegio interno dei revisori dei conti. Un atto formale in vista della variazione di bilancio prevista la settimana prossima, che i consiglieri di maggioranza hanno però chiesto di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Consiglio regionale, bagarre per richiesta di slittamento votazione per la nomina dei revisori dei Conti - Delibera – Sulla base dell’elenco approvato, l’Assemblea ha proceduto alla nomina del nuovo Collegio, composto da tre membri individuati con voto limitato a due preferenze per ciascun consigliere. Si legge su telenord.it

Nomina revisori dei conti, prima del voto è scontro in consiglio regionale - Scoppia la polemica di metà luglio in consiglio regionale e a farla divampare è l’assenza del presidente della Regione Marco Bucci. primocanale.it scrive